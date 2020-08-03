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Пандемия COVID-19

В РФПИ рассказали о поставках "Авифавира" в более чем 15 стран

Глава фонда Кирилл Дмитриев напомнил, что сегодня объявили о начале поставок препарата в ЮАР и в ряд стран Латинской Америки

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Более 15 стран покупают российский препарат от коронавируса "Авифавир", заявил в понедельник глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Этот препарат ["Авифавир"] поставлен в более [чем] 15 стран", - сказал он.

Дмитриев напомнил, что сегодня фонд объявил о начале поставок препарата в ЮАР и в ряд стран Латинской Америки. Кроме того, поставки препарата осуществляются в страны ближнего зарубежья, добавил он.

Продажи препарата осуществляются через компанию "Кромис" (разработчик "Авифавира", соучредителями которого являются РФПИ и ГК "Химрар").

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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