МТС-банк сохранит до конца года бесплатными переводы в Системе быстрых платежей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. МТС-банк сохранит до конца 2020 года бесплатными переводы между физлицами в рамках разработанной ЦБ РФ Системы быстрых платежей (СБП), сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"МТС-банк сообщает об отмене комиссии для клиентов - физических лиц в Системе быстрых платежей (СБП) Банка России до 31 декабря 2020 г. включительно. Мгновенные переводы по номеру телефона в более 70 банков, подключенных к системе, доступны клиентам в мобильном приложении "МТС Деньги", - говорится в сообщении.

Минимальная сумма перевода с помощью СБП в МТС-банке составляет 10 руб., максимальная - до 600 тыс. руб. Максимальная общая сумма переводов за один календарный месяц - 1,5 млн руб., в месяц возможно совершить 50 переводов.

По словам вице-президента, члена правления МТС-банка Владимира Стасевича, в дальнейшем кредитная организация намерена подключить сервис C2B-переводов, который позволит клиентам банка оплачивать через СБП товары и услуги.

О системе

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. На данный момент к СБП подключены все крупнейшие кредитные организации России - более 70 банков.