Закон о сохранении у должников прожиточного минимума могут принять до конца 2020 года

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Госдума может принять закон о сохранении у должников прожиточного минимума в осеннюю сессию, которая заканчивается в декабре. Об этом в понедельник заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе обсуждения соответствующей инициативы в режиме видеоконференции.

В ходе дискуссии первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев предложил доработать законопроект к концу августа. "К концу августа мы могли бы выйти на обновленную редакцию. И потом руководство партии приняло бы политическое решение, как нам лучше пойти: внести новый текст либо перевнести [законопроект], <…> либо договориться, что изменения будут приняты большой поправкой ко второму чтению", - пояснил парламентарий.

Концепция законопроекта была поддержана представителями Минтруда, Минюста, Банка России, Федеральной службой судебных приставов и Сбербанка, которые приняли участие в обсуждении. "Хочу присоединиться к словам Андрея Константиновича, сказать вам огромное спасибо за сегодняшнее наше обсуждение, позицию четкую, понятную, внятную, которая позволит нам за август доработать [законопроект], - отреагировал Турчак. - Параллельно мы ждем от регионов предложений и замечаний. Этот процесс у нас уже запущен".

"Я думаю, что реально к сентябрю мы выйдем с вами с доработанными двумя законопроектами и сможем реализовать нашу задачу в ходе осенней сессии Госдумы", - добавил единоросс.

Законопроект, обязывающий кредиторов сохранять должникам прожиточный минимум, 14 мая был внесен в Госдуму депутатами фракции "Единая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Неверовым.

Изменения планируется внести в Трудовой и Гражданский процессуальный кодексы, законы "Об исполнительном производстве" и "О страховых пенсиях". Авторы инициативы предлагают установить порядок взыскания средств с должника, чьи доходы не превышают прожиточного минимума. В частности, предполагается межведомственное взаимодействие приставов с банками, Госавтоинспекцией, налоговыми органами с периодическим обновлением информации о том, появилось ли у должника имущество или доход, которое подлежит взысканию.