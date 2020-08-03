Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожидании пакета мер по стимулированию экономики

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии в понедельник выросли на ожиданиях выработки пакета мер по стимулированию экономики и на сообщениях о снижении темпов роста числа зараженных коронавирусом.

Согласно информации, размещенной на сайте торговой площадки, сразу после открытия сессии промышленный индекс Dow Jones вырос на 146,33 пункта (0,55%), до отметки 26 574,65. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 20,69 пункта (0,63%), до отметки 3 291,81. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 98,49 пункта (0,92%), до уровня 10 843,77.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на отметке $40,40 за баррель.

Как отметил в интервью газете The Wall Street Journal руководитель департамента стратегии компании NatWest Markets Джеймс Маккормик, "тот факт, что выработка в Конгрессе пакета мер по стимулированию экономики идет медленно, уже вызывает определенное недовольство у участников рынка". "Сделка в конечном счете будет выработана, - считает он, - однако лишь после того, как удастся решить целый ряд крупных финансовых проблем".

На настроения инвесторов позитивно повлияли сообщения о том, что темпы роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом впервые за четыре недели замедлились. "Еще несколько недель назад число случаев заражения коронавирусом в США росло на 40-50% в неделю, - привела газета мнение главного экономиста компании Pantheon Macroeconomics Йэна Шепердсона. - Сейчас эти темпы замедлились, пусть и не так заметно, как можно было надеяться, но число госпитализированных сократилось и участники рынка позитивно восприняли эту информацию".