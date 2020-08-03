В ЦБ заявили, что школьные карты не подпадают под запрет на пополнение наличными

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Школьные карты, а также транспортные карты, выпущенные транспортными компаниями и пополняемые только через них, не подпадают под запрет на пополнение наличными. Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России.

"Вступившие в силу с 3 августа изменения в закон о национальной платежной системе, ограничивающие пополнение наличными неперсонифицированных (анонимных) электронных кошельков, не распространяются на транспортные карты, эмитируемые транспортными организациями или пополняемые через них. Также ограничения не распространяются на школьные карты, поскольку такие карты не являются анонимными", - отмечается в сообщении.

В ЦБ также добавили, что если транспортные карты пополняются не через внутренние системы, то их операторы могут до 1 октября 2020 года скорректировать бизнес-модель, чтобы избежать данного запрета.

"Банк России взаимодействует со всеми основными операторами транспортных карт для сохранения доступности услуги пополнения наличными. В том случае, если внутренняя система оператора настроена таким образом, что пополнение карт происходит не через транспортную организацию и попадает под действие поправок к закону о национальной платежной системе, у операторов есть время до 1 октября 2020 года, чтобы скорректировать свою бизнес-модель", - указано в сообщении.

Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки. Данное ограничение вводится в связи с вступлением в силу поправок в закон "О национальной платежной системе".

Закон вводит ограничения не только по "классическим" электронным кошелькам, но и по большому числу транспортных проектов, а также по сервисам оплаты школьного питания, расчеты в которых осуществляются с использованием электронных денежных средств, поэтому действие поправок затронет преимущественное большинство регионов РФ, ранее отмечали в Сбербанке.

Так, по данным Ассоциации банков России, в Липецкой области кредитными организациями выпущено более 500 тыс. транспортных карт, обслуживающих 80% транспортного оборота. При этом, по данным АБР, около 68% таких карт пополняется при помощи наличных.