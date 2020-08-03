Экс-глава Microsoft назвал заманчивой возможность покупки компанией бизнеса TikTok в США

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Microsoft может извлечь выгоду из приобретения подразделения социальной сети TikTok в США, однако все зависит от цены и возможных ограничений со стороны властей. Такое мнение выразил в понедельник в эфире телеканала CNBC бывший руководитель Microsoft Стив Балмер.

"Я думаю, что это заманчивое предложение для Microsoft, - отметил он, констатировав, что сейчас является акционером американской корпорации, которую он ранее возглавлял. - Очевидно, это зависит от цены. Важно, какой будет цена, а также то, будут ли предполагаться при этом какие-то ограничения со стороны властей". "Думаю, это заманчивая возможность для Microsoft по-настоящему расширить число клиентов", - добавил Балмер.

Microsoft в воскресенье заявила о готовности продолжать переговоры о приобретении американского подразделения TikTok у китайской компании ByteDance. Американская компания планирует завершить эти переговоры к 15 сентября. Предполагается, что в случае успеха сделки к Microsoft перейдет также контроль за операциями приложения в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Американская корпорация пообещала, что информация пользователей соцсети в США под ее руководством не будет передана за пределы страны.

1 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники информировала о приостановке переговоров между TikTok и Microsoft. Причиной паузы стало негативное отношение к готовящейся сделке президента США Дональда Трампа.