Краснодарский край в 16 раз увеличил в 2020 году объемы экспорта сахара

КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. Аграрии Краснодарского края, одного из основных производителей сахара в России, в 16 раз в 2020 году увеличили объемы экспорта сахара и приступили к уборке сахарной свеклы на площади 170 тысяч га, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в понедельник.

"С начала года край отправил за рубеж более 158 тысяч тонн сахара, увеличив тем самым поставки в рамках нацпроекта в 16 раз. Кубанский сахар экспортируется в такие страны как Беларусь, Грузия, Греция, Турция, Мадагаскар, Израиль, США, ЮАР, Армения, Азербайджан и другие. Всего в числе торговых партнеров более 20 стран. В Краснодарском крае сахарную свеклу уберут с площади более 170 тысяч га", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уборочная кампания началась, сахарная свекла собрана с площади 1 тыс. га, средняя урожайность превышает 455 центнеров с гектара, что на 28 центнеров с гектара выше уровня 2019 года.

Ранее сообщалось, что в 2019 году сахарной свеклой на Кубани были засеяны 204 тыс. га, был получен рекордный валовый сбор сахарной свеклы более 10,5 млн тонн, это 20% от общероссийского валового сбора. В 2018 году предприятия Кубани произвели более 1 млн 280 тыс. тонн сахара. Краснодарский край является одним из лидеров по производству сахара в РФ, в регионе работают 16 сахарных предприятий, их мощность позволяет за год переработать 12 млн тонн сырья.