Минфин Кипра пока не комментирует итоги переговоров о налоговом соглашении с Россией

НИКОСИЯ, 3 августа. /ТАСС/. Министерство финансов Республики Кипр пока не комментирует итогов переговоров с российскими коллегами о пересмотре соглашения с РФ об условиях ухода от двойного налогообложения с тем, чтобы уже с 1 января следующего года большинство выплат процентов и дивидендов из России на Кипр стали бы облагаться налогом по ставке 15%. Об этом корреспонденту ТАСС заявили в кипрском Минфине

"Пока мы не даем комментариев по столь щепетильной теме", - сказала представительница финансового ведомства на просьбу прокомментировать итоги длившегося с июня диалога двух министерств. Никакой официальной реакции кипрских властей на данный момент также нет.

Как сообщил в понедельник замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, переговоры не дали результата, и поэтому с сегодняшнего дня российский Минфин решил запустить процесс "денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром". Он подчеркнул, что реструктурирование холдинговых структур через Кипр станет невыгодным. По его словам, будет куда уместнее переводить эти структуры обратно в Россию, а правительство РФ сделает юрисдикцию административных районов более привлекательной для этого перевода.

Как еще 31 июля сообщила газета Phileleftheros со ссылкой на источники в канцелярии президента Кипра, властям острова не удалось внести принципиальных изменений в содержание нового соглашения с Российской Федерацией об условиях ухода от двойного налогообложения и освободить от налога со ставкой в 15% целый ряд компаний, зарегистрированных на острове. В президентском дворце дали понять, что кипрская сторона не смогла ни изменить самого решения о дополнительном налогообложении базирующегося на Кипре бизнеса, который представляет российские интересы, ни добиться исключения существенного числа компаний из перечня тех деловых структур, дивиденды и процентные выплаты которым будут облагаться вводимым РФ 15-процентным налогом. Издание заметило, что "хотя россияне и приняли некоторые исключения, их, тем не менее, считают незначительными, а позитивный эффект от них - небольшим".

Как ранее сообщал корресопнденту ТАСС источник в кипрском правительстве, во время состоявшегося 2 июля второго раунда переговоров между финансовыми ведомствами двух стран кипрская сторона настаивала на необходимости "освободить от повышенного налогообложения государственные компании, те предприятия, ценные бумаги которых котируются на бирже, а также юридических лиц, надзор за деятельностью которых ведут инвестиционные группы". Однако, по утверждению собеседника, "российская сторона посчитала, что предложенный круг компаний слишком широк".

Налоговое соглашение

В конце марта президент РФ Владимир Путин предложил повысить налог на дивиденды, которые выводятся за рубеж, с 2% до 15%. Данная мера требует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Путин потребовал начать с тех государств, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения. При этом он предупредил, что Россия выйдет из подобных соглашений в одностороннем порядке, если заграничные партнеры не примут новые условия. Исполнять поручение кабмин начал с Кипра.