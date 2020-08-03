Исаев: гарантированный доход для должников фактически приравняют к федеральному МРОТ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Единороссы планируют дополнить законопроект о сохранении у должников прожиточного минимума положением, согласно которому эта величина будет равняться прожиточному минимуму для трудоспособного населения за второй квартал предшествующего года. Об этом в понедельник сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев в ходе обсуждения соответствующей инициативы в режиме видеоконференции.

"Мы согласны, что в связи со сложностью расчетов прожиточного минимума по субъектам РФ должна быть установлена единая величина, которая поддается легкому учету. Такой единой величиной, в соответствии с предложением Министерства труда, может быть прожиточный минимум трудоспособного человека за второй квартал предшествующего года", - сказал Исаев, подчеркнув, что таким же образом рассчитывается минимальный размер оплаты труда (МРОТ). По его словам, замечания о механизме расчета прожиточного минимума для должников поступили от представителей крупных банков.

Ежегодно МРОТ устанавливают в размере 100% прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. Этот показатель может варьироваться, в зависимости от региона, но не должен быть ниже федерального (сейчас - 12 130 рублей).

Как отметил Исаев в беседе с ТАСС, сумма гарантированного остатка для должников, "по факту, будет равняться МРОТ". "Мы будем приравнивать фактически к нынешнему федеральному МРОТ неприкосновенные средства должников. То есть, как сейчас МРОТ устанавливается по второму кварталу предшествующего года для трудоспособного человека, так же будет устанавливаться эта неприкосновенная сумма", - пояснил он.

Депутат подчеркнул, что речь идет об установлении "единого федерального стандарта", поскольку в регионах прожиточные минимумы различаются. "Банкам выстроить эту систему будет крайне сложно в этом случае. А так - будет известная единица на год, от которой они будут отталкиваться", - добавил единоросс.

Уравнивание кредиторов

Помимо этого, из законопроекта планируется исключить изъятия для штрафов и других платежей, позволяющие взыскивать с должника средства вне зависимости от остатка на счете. "В законопроекте нужно уравнять кредиторов, в том числе, поставив в равное положение финансовых кредиторов, штрафы, о чем говорили практически все. За малым исключением во всем, касающемся прожиточного минимума, должен быть проявлен единый подход", - уверен депутат.

Парламентарий также согласился с опасениями банков относительно возможных злоупотреблений со стороны должников, предложив скорректировать порядок взыскания. "Человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации в связи с долгами, должен направлять заявление в службу судебных приставов, где четко обозначать один счет в одном банке, на котором ему будет гарантироваться минимальный, не подлежащий списанию доход", - уточнил он. При этом речь идет только о текущем доходе граждан, а не о накоплениях, обратил внимание Исаев.

Ранее в понедельник секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что Госдума может принять закон о сохранении у должников прожиточного минимума до конца года. Единороссы планируют доработать соответствующие документы к началу сентября. Концепция инициативы была поддержана представителями Минтруда, Минюста, Банка России, Федеральной службой судебных приставов и Сбербанка.

Законопроект, обязывающий кредиторов сохранять должникам прожиточный минимум, 14 мая был внесен в Госдуму депутатами фракции "Единая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Неверовым.

Изменения планируется внести в Трудовой и Гражданский процессуальный кодексы, законы "Об исполнительном производстве" и "О страховых пенсиях". Авторы инициативы предлагают установить порядок взыскания средств с должника, чьи доходы не превышают прожиточного минимума. В частности, предполагается межведомственное взаимодействие приставов с банками, Госавтоинспекцией, налоговыми органами с периодическим обновлением информации о том, появилось ли у должника имущество или доход, которое подлежит взысканию.