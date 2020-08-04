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Пандемия COVID-19

Глава Crocus Group рассказал об убытках компании в пандемию

Убытки составили от 3,5 до 4 млрд рублей, уточнил Араз Агаларов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Компания Crocus Group за период пандемии коронавируса понесла убытки от 3,5 до 4 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Crocus Group Араз Агаларов.

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"От 3,5 до 4 млрд рублей", - ответил Агаларов на вопрос о сумме убытков компании в период пандемии.

По его словам, пандемия коронавируса и вызванные ей ограничения коснулись всех проектов в портфеле компании, включая строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). "Мы используем вахтовый метод: водители самосвалов, механизаторы, те, кто работает на грейдерах, на асфальтовых катках приезжают к нам из Твери, из Воронежа, из других городов. А тут в разгар вируса смена не приехала, они были убеждены, что должны сидеть дома и получать зарплату. Это нам сильно подпортило ситуацию: без людей, точнее, без техники, которая управляется людьми, прокладывать дорогу невозможно", - отметил Агаларов.

При этом глава Crocus Group добавил, что компания не проводила сокращений сотрудников. Те из них, кто выходил на работу и в период действовавших ограничений, получали полную заработную плату. Работникам, которые из-за возраста или хронических заболеваний остались дома, Crocus Group выплачивала 70% заработной платы, добавил Агаларов.

Сrocus Group - одна крупнейших девелоперских компаний России. Компания основана в 1989 году. Общая площадь реализованных проектов девелопера превышает 4 млн кв. м, среди них - московские торгово-развлекательные комплексы Vegas, сеть гипермаркетов "Твой дом", торговый комплекс "Крокус Сити Молл", станция московского метро "Мякинино". Также компания выступает подрядчиком строительных работ по достройке домов обанкротившейся компании Urban Group в Московской области.
Теги
РоссияПандемия COVID-19
Убытки Crocus Group за время пандемии составили 3,5-4 млрд рублей
По словам главы компании Араза Агаларова, пандемия и вызванные ею ограничения коснулись всех проектов в портфеле компании, включая строительство ЦКАД
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