Глава Crocus Group рассказал об убытках компании в пандемию

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Компания Crocus Group за период пандемии коронавируса понесла убытки от 3,5 до 4 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Crocus Group Араз Агаларов.

"От 3,5 до 4 млрд рублей", - ответил Агаларов на вопрос о сумме убытков компании в период пандемии.

По его словам, пандемия коронавируса и вызванные ей ограничения коснулись всех проектов в портфеле компании, включая строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). "Мы используем вахтовый метод: водители самосвалов, механизаторы, те, кто работает на грейдерах, на асфальтовых катках приезжают к нам из Твери, из Воронежа, из других городов. А тут в разгар вируса смена не приехала, они были убеждены, что должны сидеть дома и получать зарплату. Это нам сильно подпортило ситуацию: без людей, точнее, без техники, которая управляется людьми, прокладывать дорогу невозможно", - отметил Агаларов.

При этом глава Crocus Group добавил, что компания не проводила сокращений сотрудников. Те из них, кто выходил на работу и в период действовавших ограничений, получали полную заработную плату. Работникам, которые из-за возраста или хронических заболеваний остались дома, Crocus Group выплачивала 70% заработной платы, добавил Агаларов.