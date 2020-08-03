"Газпром" обжалует штраф польского антимонопольного регулятора за "Северный поток - 2"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. "Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) из-за отказа компании предоставить запрошенные регулятором данные по "Северному потоку - 2", сообщили журналистам в пресс-службе газового холдинга.

"После завершения изучения официального решения UOKiK ПАО "Газпром" предпримет меры по защите своих интересов, включая обжалование решения в суде, где UOKiK будет необходимо доказать состоятельность своей позиции. В случае судебного обжалования штрафа, он не будет подлежать взысканию до момента вступления в силу соответствующего решения суда", - заявили в "Газпроме".

"Важно отметить, что запрошенная польским антимонопольным ведомством информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования", - подчеркнули в компании, добавив, что просили UOKiK представить обоснование правомерности запроса соответствующей информации, но такого обоснования не получили.