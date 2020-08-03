Лидер демократов в Сенате США считает, что TikTok должна купить американская компания

"Компании из США следует купить TikTok, чтобы каждый смог продолжить пользоваться им и информация находилась в безопасности. Пока TikTok в Китае, он попадает под законы Коммунистической партии Китая, которая может потребовать передачу информации ее правительству. Должен быть найден безопасный способ для продолжения работы TikTok", - написал демократ на своей странице в Twitter.

Американская корпорация Microsoft в воскресенье заявила о готовности продолжать переговоры о приобретении американского подразделения TikTok у китайской компании ByteDance. Американская компания планирует завершить эти переговоры к 15 сентября. Предполагается, что в случае успеха сделки к Microsoft перейдет также контроль за операциями приложения в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Американская корпорация пообещала, что информация пользователей соцсети в США под ее руководством не будет передана за пределы страны.

1 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники информировала о приостановке переговоров между TikTok и Microsoft. Причиной паузы стало негативное отношение к готовящейся сделке президента США Дональда Трампа.

31 июля Трамп сказал, что рассматривает возможность запретить TikTok на территории США. До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что президент собирается вынудить ByteDance отказаться от доли в TikTok, чтобы она не могла контролировать работу приложения в стране. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.