Стальные трубы для машиностроения и газовой отрасли начали выпускать на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Первое в Ставропольском крае предприятие по производству стальных труб начало работу на площадке индустриального парка в Ставрополе. Продукция предназначена для машиностроения, создания газопроводов и водопроводов, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"На Ставрополье начало работу первое в крае предприятие по производству стальных труб. <…> На предприятии, которое станет обособленным подразделением Волжского трубопрофильного завода в крае, будут выпускать электросварные прямошовные трубы круглого и профильного сечений. Область их применения - машиностроение, в том числе тяжелое; строительство газо- и водопроводов", - говорится в сообщении.

Производство открылось на площадке первого частного индустриального парка Ставрополья "Мастер". Предполагается, что выпускаемая продукция в первую очередь будет направляться в регионы Северного Кавказа. Планируемая мощность производственной площадки в индустриальном парке - 8 тыс. тонн продукции в месяц. На предприятии будет создано около 200 рабочих мест.

"На протяжении последних пяти лет мы работаем над тем, чтобы на территории индустриального парка открывались новые промышленные предприятия. Сегодня здесь уже работают 55 резидентов. <…> Для Ставрополья это не только дополнительные рабочие места, но и новые возможности для реализации потенциала молодого поколения, для освоения ими новых компетенций", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Владимирова.

СКИП "Мастер" открылся в Ставрополе в 2016 году как первый в крае частный индустриальный парк. Впервые при создании площадки в регионе использовалась и технология "браунфилд" (создание на основе существующей производственной площадки).