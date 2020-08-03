ЦБ: траектория дальнейшего восстановления экономики России может быть неустойчивой

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Траектория дальнейшего постепенного восстановления экономики РФ может быть неустойчивой на фоне сдержанного поведения потребителей, сообщается в очередном выпуске Доклада о денежно-кредитной политике.

"Траектория дальнейшего постепенного восстановления экономики, по оценкам Банка России, может быть неустойчивой в связи с произошедшим падением доходов, сдержанным поведением потребителей, осторожными настроениями бизнеса, а также ограничениями со стороны внешнего спроса. В этих условиях, по прогнозу Банка России, ВВП снизится на 4,5-5,5% в 2020 году", - указывает регулятор.

Мировая экономика

В ЦБ полагают, что восстановление мировой экономики будет умеренным из-за сохраняющихся ограничений, препятствующих распространению коронавирусной инфекции. "Темпы восстановления мировой экономики на среднесрочном горизонте, скорее всего, будут умеренными ввиду продолжающегося распространения коронавируса и связанного с ним сохранения ограничительных мер в ряде стран", - отмечается в материале.

Решение по ставке

Банк России обсуждал риск второй волны пандемии при принятии решения по ставке 24 июля, однако не включил ее вероятность в свой базовый сценарий. "Базовый прогноз Банка России не включает в себя вторую волну пандемии. Однако данный риск принимался во внимание в ходе обсуждения решения по ставке на заседании совета директоров Банка России 24 июля", - сказано в материале.

Влияние ослабления рубля

Банк России ожидает исчерпания в ближайшие месяцы влияния на экономику России существенного ослабления курса рубля в I квартале. "В конце I квартала 2020 года в условиях заметного снижения обменного курса рубля произошло существенное повышение спроса и ускорение роста цен на бытовую технику и электронику. В ближайшие месяцы влияние ослабления рубля, произошедшего в I квартале, будет исчерпано", - указывает регулятор.

Банковский сектор

Банк России снизил прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора на 2020 год с 2,2-2,8 трлн до 1,4-2 трлн рублей. "За апрель - июнь профицит ликвидности в банковском секторе снизился. Основным фактором оттока средств оставался рост объема наличных денег в обращении - в условиях введения ограничительных мер и физические лица, и предприятия предъявили повышенный спрос на наличные деньги. До конца года наличные деньги будут постепенно возвращаться на банковские счета, однако этот процесс может происходить медленнее, чем ожидалось ранее. В связи с этим, а также с учетом планируемых Банком России в IV квартале 2020 г. продаж иностранной валюты в дополнение к стандартным операциям в рамках бюджетного правила прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 г. снижен с 2,2-2,8 до 1,4-2,0 трлн рублей", - указывает ЦБ.

При этом ЦБ напоминает, что сформированный с 2017 года значительный уровень профицита ликвидности позволил банковскому сектору сохранить устойчивость в период распространения пандемии в России. По мере стабилизации ситуации на финансовых рынках, запуска пакета антикризисных мер Банком России и правительством РФ спрос банков на операции предоставления ликвидности сократился.

Кредиты населению

ЦБ отмечает ухудшение качества розничного кредитного портфеля российских банков во II квартале 2020 года. "Реализация рисков на розничном кредитном рынке привела к ухудшению качества портфеля кредитов населению. Рост просроченной задолженности был существенно ниже, чем в предшествующие периоды нестабильности, в том числе благодаря обширной программе реструктуризации кредитов", - отмечается в докладе.

По данным ЦБ, доля просроченных розничных кредитов за апрель - июнь выросла на 0,2 процентного пункта, причем этот рост был связан исключительно с сегментом авто- и потребительских кредитов. Доля просроченной задолженности по ипотеке почти не изменилась.