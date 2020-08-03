Чистая прибыль Совкомбанка в I полугодии составила 10 млрд рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль Совкомбанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2020 году составила 10 млрд рублей против 13 млрд рублей прибыли годом ранее за аналогичный период, следует из пресс-релиза кредитной организации.

В сообщении отмечается, что снижение размера чистой прибыли (на 3 млрд рублей) и рентабельности капитала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено ростом созданных резервов и расходов на хеджирование процентных ставок. При этом капитал Совкомбанка вырос на 14,4% и превысил 159 млрд рублей, а активы за указанный период увеличились на 33%, до 1,5 трлн рублей. Чистая процентная маржа банка в первом полугодии составила 6,5% против 6,4% за аналогичный период 2019 года, рентабельность капитала регулярного бизнеса (без учета единовременных доходов и расходов) в первом полугодии составил 16,8% против 18,4% в прошлом году.

Совладелец и первый зампредседателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский, комментируя финансовые результаты, считает, что банк сможет досрочно выполнить поставленные на текущий год цели. "Несмотря на удаленный режим работы, мы укрепили операционные результаты и в кратчайшие сроки интегрировали в "Халву" карту "Совесть". Мы не ожидаем существенного роста активов во втором полугодии, при этом созданный в первом [полугодии] задел позволит банку реализовать задачи на 2020 год досрочно", - цитирует Хотимского пресс-служба.

Также он отметил, что благодаря существенному росту процентных доходов от регулярного бизнеса, негативный эффект от пандемии оказался меньше ожиданий. "В целом бизнес банка хорошо диверсифицирован и эффективен, поэтому мы сохранили высокую рентабельность капитала и даже немного нарастили чистую процентную маржу", - добавил Хотимский.

Вместе с этим розничный бизнес Совкомбанка показывает устойчивый рост активов и прибыли. Так, чистый процентный доход по розничному портфелю вырос на 37,5% и составил 28 млрд рублей, а портфель кредитов физическим лицам достиг 285 млрд рублей. Несмотря на введенные в апреле - мае жесткие карантинные ограничения также выросли портфели ипотеки (+3,6%) и автокредитов (+2%).

В свою очередь, корпоративный кредитный портфель в первом полугодии вырос на 32,2%, до 254 млрд рублей, из которых около 30 млрд руб.лей приходятся на льготные кредиты в рамках правительственных программ поддержки бизнеса. Процентные доходы корпоративного блока выросли на 46,6% и составили 13,4 млрд рублей, а комиссионные доходы - на 14,6%, до 4,5 млрд рублей.

О банке

Совкомбанк - третий по размеру активов частный банк в РФ. Объем активов банка - 1,5 трлн рублей. Банк представлен 2,2 тыс. отделений и мини-офисов в 1 тыс. населенных пунктов РФ. Общее число сотрудников составляет 15,8 тыс. человек.