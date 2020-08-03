{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ЦБ: затяжной характер пандемии в мире может снова привести к падению цен на нефть

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Более продолжительное и масштабное, чем заложено в базовом сценарии, распространение пандемии коронавируса в мире может снова привести к падению цен на нефть, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

"Более продолжительное и масштабное, чем заложено в базовом сценарии, распространение коронавируса в России и других странах может привести к повторному введению некоторых ограничений или длительному сохранению текущих ограничительных мер во второй половине 2020 года", - отмечает регулятор.

В этом случае цена на нефть может оказаться заметно ниже траектории, заложенной в базовый сценарий, несмотря на усилия ОПЕК+ по сдерживанию избыточного предложения, подчеркивают в ЦБ. 

ЦБ: траектория дальнейшего восстановления экономики России может быть неустойчивой
Согласно прогнозу Банка России, ВВП снизится на 4,5-5,5% в 2020 году
Читать полностью