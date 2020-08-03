Минтруд предложил прояснить вопрос прожиточного минимума, оставляемого при списании долга

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Минтруд РФ предложил детализировать вопрос о том, какой размер прожиточного минимума должен быть оставлен при списании со счетов должника - региональный или федеральный. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты, статс-секретарь Андрей Пудов в понедельник в ходе обсуждения, посвященного вопросу защиты гарантированного минимального дохода граждан.

Весной депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме во главе с лидером фракции Сергеем Неверовым внесли в нижнюю палату парламента законопроект, обязывающий кредиторов сохранять должникам прожиточный минимум. В частности, изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс, законы "Об исполнительном производстве" и "О страховых пенсиях".

"Подход, который предложен в законопроектах, как раз заключается в том, чтобы определить минимальный объем средств, который должен остаться у должника-гражданина. То есть мы отмечаем, что предлагается комплексное решение проблемы обеспечения справедливости в части неприкосновенности минимального размера дохода периодического, который необходим для того, чтобы была обеспечена жизнедеятельность гражданина, который попал в трудную жизненную ситуацию", - сказал Пудов.

По его словам, в министерстве был поставлен вопрос о необходимости детализации прожиточного минимума. "Мы, действительно, поставили вопрос о необходимости детализации к тому, какой прожиточный минимум, потому что если мы говорим о прожиточном минимуме региональном, то это проблема для тех, кто будет исполнять эти решения. В разных субъектах разные прожиточные минимумы", - отметил замминистра.

Он добавил, что есть ситуации, когда должник зарегистрирован в одном городе, проживает и работает в другом, а прожиточный минимум в субъектах разный.

"Поэтому вот это решение, если оно найдено, мы готовы его поддержать, что это должен быть прожиточный минимум единый. И, наверное, есть смысл действительно обсудить. Нам представляется, что это решение будет оптимальным", - подчеркнул Пудов.