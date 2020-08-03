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ByteDance рассматривает вопрос о создании штаб-квартиры TikTok за пределами США

ПЕКИН, 3 августа. /ТАСС/. Китайская компания ByteDance - разработчик социальной сети TikTok - рассматривает возможность создания штаб-квартиры TikTok за пределами Соединенных Штатов. Об этом говорится в полученном ТАСС заявлении официального представителя компании.

"ByteDance привержена принципу быть глобальной компанией. В свете текущей ситуации ByteDance оценивает возможность создания штаб-квартиры TikTok за пределами США, чтобы лучше обслуживать наших глобальных пользователей", - говорится в документе.

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