Власти ЯНАО не выявили массовых закрытий общепита в период пандемии

ТАСС, 3 августа. Массовых закрытий точек общепита в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за период пандемии коронавируса не выявлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей ЯНАО Вадим Елизаров в ходе онлайн-конференции ИАЦ ПОРА, прошедшей 29 июля, заявил, что большая часть общепита в регионе не сможет пережить второе полугодие 2020 года из-за ограничительных мер по коронавирусу.

"Муниципалитеты провели мониторинг состояния предпринимателей, находящихся в режиме ограничений. Он показал, что большинство организаций работают на доставку с сохранением персонала, массовых закрытий не выявлено", - сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что округ оказывает комплексную поддержку предпринимателям, пострадавшим от распространения коронавируса. "Так, для сферы общественного питания предусмотрена компенсация расходов до 200 тысяч рублей. Этой мерой воспользовались 225 предпринимателей, еще более 40 заявок - на рассмотрении. Также по мере открытия предприятиям будут компенсированы затраты на коммунальные платежи за весь период ограничений", - добавили в ведомстве.