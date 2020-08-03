Исследование: рынок вакансий в РФ восстановился после кризиса в связи с пандемией

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Рынок найма персонала в России восстановился до докризисных показателей конца зимы-начала весны. Об этом говорится в аналитических материалах российской платформы поиска работы HeadHunter, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"По данным hh.ru, рынок найма персонала в РФ в июле 2020 года уже восстановился до докризисных показателей конца зимы-начала весны. Так, количество вакансий, размещенных на hh.ru в июле по всем профобластям, имеет положительную динамику относительно февраля (+4%), марта (+7%) и июня (+5%) текущего года", - говорится в материалах.

Однако относительно июля прошлого года число вакансий ниже на 2%. По мнению аналитиков hh.ru, июльские показатели закрепляют умеренно-восстановительный тренд на рынке найма персонала, начавшийся с середины мая.