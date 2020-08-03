В Карачаево-Черкесии к 2024 году построят малую ГЭС мощностью 11 МВт

ЧЕРКЕССК, 3 августа. /ТАСС/. ПАО "РусГидро" в 2021 году начнет строительство малой ГЭС мощностью 11 МВт в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии, инвестпроект оценивается в 1,6 млрд рублей. Об этом в понедельник глава республики Рашид Темрезов написал в своем аккаунте в Instagram по итогам встречи с гендиректором компании Николаем Шульгиновым.

"В следующем году компания "РусГидро" планирует развернуть строительство Куршавской малой ГЭС мощностью 11 МВт в районе поселка Ударный Прикубанского района стоимостью 1,6 млрд [рублей] со вводом в 2024 году", - написал Темрезов.

Он добавил, что на сегодняшний день в регионе строятся три малых гидроэлектростанции - Усть-Джегутинская и Красногорские малые ГЭС-1 и ГЭС-2, они будут введены в эксплуатацию поэтапно в 2021 и 2022 годах. В строительство Красногорских МГЭС будет инвестировано порядка 13,5 млрд рублей. Глава региона и руководитель компании также согласовали план по улучшению водоснабжения находящихся в зоне строящихся объектов населенных пунктов республики.

Ранее в компании сообщили, что средняя годовая выработка электроэнергии на Красногорских малых ГЭС-1 и ГЭС-2, которые строятся в Карачаево-Черкесии, составит около 84 млн кВт/ч. Красногорская МГЭС-1 и МГЭС-2, помимо выработки электроэнергии, будут выравнивать колебания уровня воды, возникающие по изменении режимов работы объектов. В рамках проекта возведения Красногорских МГЭС будут построены два здания гидроэлектростанций, плотина длиной 148 м и высотой 31,4 м с водосбросом и правобережная защитная дамба длиной 475 м. В здании каждой МГЭС будут размещены два гидроагрегата мощностью 12,45 МВт с поворотно-лопастными гидротурбинами, работающими на расчетном напоре 24,9 м.

Компания "Русгидро" в 2019 году вложила около 220 млн рублей в ремонтную кампанию оборудования в Карачаево-Черкесии, из них на ремонтные работы направлено 51,3 млн рублей, на техперевооружение и реконструкцию оборудования - 168,2 млн рублей. В четвертом квартале 2019 года филиал компании в КЧР выработал 53,20 млн кВт/ч электроэнергии, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Всего за прошедший год компания выработала 445,65 млн кВт/ ч.