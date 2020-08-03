ФТС сообщила об отсутствии дефицита акцизных марок на алкоголь в России

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Дефицита акцизных марок на алкогольную продукцию в России не наблюдается. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Дефицита акцизных марок нет - как по наиболее "популярным" категориям (винам виноградным, винам игристым, водке до 0,5 л и до 0,75 л, крепким спиртным напиткам до 0,5 л и до 0,75 л), так и по иным категориям алкогольных напитков. Вместе с тем наблюдается высокая волатильность спроса на акцизные марки, что объективно влияет на результаты его удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

По данным ФТС, в I полугодии 2020 года заказано 523,5 млн акцизных марок, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, а по отдельным видам продукции рост спроса на акцизные марки превысил 35%. "Таможенные органы ежедневно осуществляют выдачу акцизных марок по заявкам импортеров при предоставлении ими финансовых гарантий ввоза товаров. В I полугодии 2020 года выдано 357,55 млн акцизных марок, что на 38% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - подчеркнули в ведомстве.

Запас марок у импортеров

Как отметили в ФТС, часто у импортеров есть значительное число неиспользованных акцизных марок. "Нередки случаи заказов больших объемов марок при наличии "на руках" у импортера значительного количества неизрасходованных", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, практика запаса марок "впрок" и отсутствие объективных прогнозов поставок алкогольной продукции со стороны участников рынка не способствует повышению оперативности реагирования таможенных органов на изменения его конъюнктуры.

ФТС также обратила внимание на стихийность действий импортеров и ретейлеров, создающих ажиотажный спрос на акцизные марки на алкоголь. "Отдельные компании за последние 12 месяцев получили миллионы и десятки миллионов марок, продукция по которым не ввезена, и эти марки по законодательству они не могут передать другим игрокам. В настоящее время количество акцизных марок, находящихся "на руках" у импортеров, превышает 378 млн штук (в том числе на вина виноградные 209 млн штук), что, исходя из текущей динамики декларирования товаров, позволяет обеспечить ввоз виноградных вин в течение 5-6 месяцев", - добавили в ведомстве.

Динамика импорта алкоголя

В ФТС также заявили, что не наблюдают сокращения импорта алкогольной продукции. "Напротив: в июне - июле наблюдается рост импорта. За 6 месяцев 2020 года ввезено 130,4 млн литров виноградных вин (около 186 млн бутылок). За весь 2019 год объем ввоза виноградных вин составил 401 млн литров (около 573 млн бутылок)", - сказали в ведомстве.

Согласно данным ФТС, все поставки зарубежной продукции фиксируются в информационных системах таможни, и, если бы существовала ситуация с прекращением импорта алкоголя, то отмечался бы спад в динамике импорта.

Информация о планах по импорту

В ФТС считают, что крупные ассоциации игроков алкогольного рынка могли бы являться медиаторами процесса обмена информацией о планах по импорту алкоголя, в том числе о сезонности, об изменении номенклатуры и о других значимых для данного рынка факторах.

"Однако данные объединения не создали в интересах рынка системы сбора такой информации, обмена ею и предоставления в ФТС России. В условиях отсутствия информации от ассоциаций импортеров алкогольной продукции, ФТС России вынуждена прогнозировать объемы изготовления акцизных марок на основе ретроспективного анализа спроса за предшествующие периоды, без учета предстоящих изменений конъюнктуры рынка", - отметили в ведомстве.

По данным пресс-службы ФТС, на производство марок резервируются средства федерального бюджета, в связи с этим требуется обоснование, в настоящее время единственным таким обоснованием является ретроспективный анализ.

Кроме того в ФТС отметили, что в июле 2020 года в АО "Гознак" направлен новый контракт на изготовление акцизных марок для маркировки алкогольной продукции в общем количестве 405,83 млн штук, отгрузка акцизных марок по новому контракту с Гознаком стартует 13-14 августа 2020 года. Компании, своевременно предоставившие финансовое обеспечение ввоза продукции, смогут оперативно получить запрошенные марки, подчеркнули в ведомстве.

Передача полномочий

Также в ФТС заявили, что актуальным является вопрос о передаче Росалкогольрегулированию функции по контролю выдачи акцизных марок на импортный алкоголь. По данным ведомства, соответствующий проект постановления правительства РФ в настоящий момент прошел первое чтение в Госдуме.

Позиция торговых сетей

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли ТАСС сообщили, что торговые сети испытывают проблемы с поставками импортного алкоголя из-за трудностей с получением акцизных марок. По словам представителя организации, сети активно закупают алкоголь к традиционному пику продаж - новогодним праздникам, поэтому решать вопрос с получением акцизных марок торговым сетям нужно оперативно, чтобы не возникло перебоев в снабжении магазинов в предновогодний период.

В "Азбуке вкуса" ТАСС рассказали, что проблемы с получением акцизных марок наблюдаются с февраля. По данным ретейлера "Красное и белое", Центральная акцизная таможня из-за пандемии не смогла обработать все заявки за февраль, с марта выдача акцизных марок была приостановлена. "Азбука вкуса" не исключает перебоев в поставках импортного алкоголя, потому что ожидание акцизных марок задерживает товар на транзитных складах. При этом резкого дефицита алкоголя сеть не испытывает и не предвидит. В сети "Красное и белое" рассчитывают, что с конца августа выдача марок будет возобновлена.