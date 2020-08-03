Российский рынок начал неделю с роста благодаря благоприятному внешнему фону

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российский фондовый рынок начал неделю с подъема благодаря позитивному внешнему фону. Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,63%, до 2929,97 пункта, РТС - на 1,86%, до 1257,42 пункта. Доллар к рублю на 20:12 мск снизился на 1,46%, до 73,33 рубля, евро - на 1,62%, до 86,18 рубля.

Поддержку нашим акциям оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район $44 за баррель. Также покупкам на российском рынке способствовала динамика западных площадок. "Так, в Европе основные индексы к вечеру прибавляли в пределах 2,8%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P 500 подтянулись на 0,9% и 0,7% соответственно", - пояснил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"Покупки стимулируются масштабными вливаниями ликвидности и восстановлением экономической активности в Японии, Китае, Германии, Франции и других странах. При этом давление эпидемического фактора и напряженность в отношениях между Китаем и США сдерживают оптимизм участников торгов", - добавил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

В лидерах роста оказался финансовый сектор (Индекс Мосбиржи Финансы, +2,4%) на фоне укрепления рубля, а также акции сектора недвижимости (ПИК +2,6%) на новостях об увеличении объема программы льготной ипотеки с 740 млрд до 900 млрд рублей и снижения первоначального взноса с 20% до 15%, пояснил главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

Также "М.Видео" (+3,7%) объявила о запуске собственного бренда бытовой техники и электроники. "Развитие собственного бренда позволит ретейлеру предлагать товары по более низкой цене, а также повысить свою рентабельность. Мы считаем, что в условиях падения располагаемых доходов населения предложение в низком ценовом сегменте будет востребовано потребителями", - добавил Потапов.

Прогноз на вторник

Шансы повышения цен акций во вторник вновь преобладают, несмотря на увеличение краткосрочных оценочных рисков, считает аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин. Целевые диапазоны закрытия вторника "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курса доллара к рублю составляют 2910-2960 пунктов и 72,50-74,45 рубля соответственно.

В "БКС Премьер" завтра также видят вероятность сохранения умеренно позитивной динамики. "Правда, вмешательство геополитической проблематики может несколько охладить риск-аппетиты инвесторов. Дональд Трамп может объявить о новых мерах в отношении технологических компаний КНР, в деятельности которых Белый дом видит угрозу национальной безопасности. Также завтра стартует ежегодный форум по безопасности в Аспене, где могут прозвучать важные геополитические комментарии", - добавил Александр Бахтин. Из статистики дня эксперт выделил объем промышленных заказов в США в июне и данные по недельным запасам сырой нефти в Штатах по данным API.

По оценкам "БКС Премьер", во вторник индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2900-2950 пунктов, курс рубля к доллару - в пределах 72,8-74,2 рубля.