Губернаторы призвали Трампа профинансировать операции Нацгвардии США по борьбе с пандемией

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Национальная ассоциация губернаторов призвала президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выделить из федерального бюджета дополнительные средства на финансирование подразделений Национальной гвардии США, участвующих в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом говорится в заявлении, размещенном в понедельник на сайте организации.

"Губернаторы решительно призывают президента уже сегодня продлить сроки финансирования, - указывается в заявлении. - Неоправданные задержки в этом вопросе обернулись бы серьезными проблемами для правительств штатов и территорий". В сообщении говорится, что срок действия нынешнего распоряжения о финансировании истекает 21 августа. В нем подчеркивается, что использование подразделений Национальной гвардии "жизненно важно сейчас и такая ситуация, вероятно, будет сохраняться вплоть до тех пор, пока не появится вакцина".

К борьбе с пандемией, по данным газеты Military Times, были привлечены более 40 тыс. военнослужащих из подразделений Национальной гвардии в разных штатах.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 4,67 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 154,9 тыс. человек.