Главой правления "Укрнафты" назначен Олег Гез

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Наблюдательный совет ведущего украинского нефтяного предприятия "Укрнафта" назначил Олега Геза главой правления компании. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба "Укрнафты".

"Олег Гез назначен на должность председателя правления. Назначение состоялось в соответствии с решениями Наблюдательного совета компании", - говорится в сообщении.

Комментируя свое назначение, Гез назвал основными задачами "Укрнафты" в ближайшие 12 месяцев "решение вопроса исторической налоговой задолженности, проблем, существующих в системе нефтяных аукционов, а также преодоление кризисных явлений, последствий карантина и падения мировых цен и спроса на нефть".

Гез окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности управление проектами и консалтинг. Стажировался и получил степень сертифицированного бухгалтера в Великобритании. У него более 15 лет опыта в нефтяной отрасли. До прихода в "Укрнафту" Гез более 10 лет работал в одной из ведущих в прошлом нефтегазовых компаний РФ ТНК-BP. В 2015-2016 годах был заместителем генерального директора по экономике компании VDS в Белоруссии.

К команде "Укрнафты" Гез присоединился в 2016 году, сначала в должности директора департамента планирования и контроля эффективности, а с октября 2017 года - исполнительного вице-президента по сбыту, который также входит в правление компании. С 1 мая 2019 года временно исполнял обязанности главы правления.

"Укрнафта" - крупнейшая компания на Украине по добыче газа и нефти. На нее приходится большая часть производства сжиженного газа в стране. 50% плюс одна акция "Укрнафты" принадлежат компании "Нафтогаз Украины". Около 42% акций контролируют компании группы "Приват" бизнесмена и экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского.