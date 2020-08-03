BP внедрит AI-решение для прогностического технического обслуживания активов

ТАСС, 3 августа. Американская компания SparkCognition, мировой лидер в области промышленного искусственного интеллекта, объявила о расширении сотрудничества с British Petroleum для внедрения прогнозной аналитики на базе AI. Как сообщил в понедельник ресурс PRNewswire, компания ожидает, что это позволит повысить надежность активов и снизить выбросы CO2.

"Новейшие технологии, такие как моделирование и прогнозирование с помощью алгоритмов машинного обучения, являются ключевым фактором для повышения эффективности операционной деятельности и достижения цели по переходу на возобновляемую энергетику к 2050 году или раньше. Сотрудничество с компанией SparkCognition позволит нам продвинуться в решении этих задач", - сказал вице-президент BP по технологиям Ферейдун Аббасиан.

Аналитическое решение под названием SparkPredict, предоставленное компанией SparkCognition, к настоящему моменту было развернуто на двух объектах BP - морских платформах Atlantis и ETAP. Новое программное обеспечение позволяет предсказывать ожидаемый отказ оборудования и идентифицировать уязвимости в технологических процессах. Предполагается, что благодаря расширенному использованию SparkPredict BP сможет предупреждать технические сбои критических систем, тем самым продлевая срок службы активов.

Согласно плану проекта, новая система будет установлена на других объектах British Petroleum в 2020 и 2021 году.