Количество заявлений на кредитные каникулы снизилось за две недели на 2 тыс.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Количество заявлений на кредитные каникулы снизилось за две недели с 16 по 29 июля до 10,5 тыс. против 12,5 тыс. с 1 по 15 июля, говорится в материале ЦБ "Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса".

"По состоянию на 29 июля банками получено 369,8 тыс. обращений о предоставлении кредитных каникул в рамках Федерального закона от 03.04.2020 №106 ФЗ, или 14,8% от общего объема требований. За период с 16 по 29 июля количество поступивших заявлений составило более 10,5 тыс. (с 1 по 15 июля - 12,5 тыс.)", - отмечается в материале.

По потребительским кредитам, заемщиками по которым являются физические лица, получено 161,7 тыс. требований, по кредитным картам - 102,9 тыс. , ипотечным кредитам - 76,6 тыс. , автокредитам - 26,1 тысячи. Банки одобрили 224,1 тыс. заявок на 29 июля или 63,9% от всех рассмотренных.

Также с 20 марта по 29 июля банками была проведена реструктуризация кредитных договоров в рамках 106-ФЗ на сумму более 95 млрд рублей. Обращений о предоставлении ипотечных каникул в соответствии с ФЗ-76 поступило 28,4 тыс. Банками была удовлетворена половина рассмотренных заявок, или 10 тыс.

Всего за с 16 по 29 июля от заемщиков поступило 82 тыс. заявлений на реструктуризацию кредитных договоров, тогда как за период с 1 по 15 июля этот показатель составлял порядка 110 тыс. Доля одобренных требований сохранилась примерно на уровне прошлого мониторинга - 61,7% от рассмотренных.

Программы кредитных каникул были введены в рамках 106-ФЗ и 76-ФЗ для поддержки заемщиков в период пандемии коронавируса.

Недобросовестные практики банков и МФО

В результате анализа поступающих в ЦБ обращений в ряде кредитных организаций были выявлены случаи отказа в предоставлении кредитных каникул, некорректных консультаций заемщиков по условиям и порядку установления кредитных каникул; отсутствия на официальных сайтах кредитных организаций информации, нарушения сроков рассмотрения и предоставления кредитных каникул, неправомерного отказа.

С 16 по 29 июля количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, составило 12,3 тыс., что на 10,3% меньше, чем за период с 1 по 15 июля.