Эксперты: у российского рынка акций есть шанс роста по итогам предстоящей недели

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций по итогам предстоящей недели может продемонстрировать рост, считают опрошенные ТАСС эксперты. Однако восходящий импульс может ослабнуть в случае публикации негативных макроэкономических данных, а также усугубления геополитической и эпидемиологической обстановки.

В начале недели на российском рынке акций превалируют покупки на умеренно позитивном внешнем фоне. "Азиатские индексы уверенно подросли - данные по ВВП Японии и деловой активности в производственном секторе КНР в июле вышли лучше прогнозов. Европейские биржи торгуются в разнонаправленном ключе, как и фьючерсы на индексы США. Покупки стимулируются масштабными вливаниями ликвидности и более интенсивным, чем ожидалось, восстановлением экономической активности, в частности в Азии", - пояснил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Кроме того, локальное ослабление курса рубля может играть в пользу российских экспортеров, добавил он.

В то же время, давление на рыночный спрос продолжает оказывать вирусная проблематика, в том числе угроза введения повторных карантинных мер, также сохраняющаяся напряженность между США и Китаем. Эксперты отмечают и возможность активизации санкционной риторики в отношении РФ, что в случае реализации может охладить интерес ко всем рублевым активам. Помимо этого, рост рисковых активов может приостановиться вследствие завершившихся отчетов лидеров рынка, добавил аналитик "Финам" Сергей Дроздов.

Важные события недели

Из предстоящих событий, которые в течение недели будут находиться под пристальным вниманием рынка - публикация плана операций с валютой на месяц Министерства финансов России в среду. Также в четверг Банк Англии определится со ставкой, а в пятницу Fitch Ratings объявит результаты пересмотра рейтинга РФ, который в настоящее время находится на уровне "BBB", отметил Александр Бахтин.

Из других событий недели, которые окажут влияние на настроения рынков, эксперты выделяют ряд макроэкономических статданных. В частности, в среду будет опубликовано число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США от ADP за июль. Также в ближайшие дни выйдут данные о заказах на промышленные товары в июне и активности в промышленном секторе США в июле, а также торговый баланс КНР за июль.

Из российских компаний в среду отчет за второй квартал опубликует "Ростелеком", в четверг - Evraz, Veon Ltd, ПАО "Трансконтейнер" и ПАО "ТГК-1", добавил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

Прогноз на неделю

Эксперты полагают, что на этой неделе на российском рынке превалирует возможность сохранения нейтрально-позитивной динамики. По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в первую торговую неделю августа может формироваться в диапазоне 2880-2950 пунктов.

В Промсвязьбанке ожидают отступления индекса Мосбиржи в диапазон 2850-2900 пунктов. В "Велес Капитал" полагают, что при отсутствии негативных сигналов индекс Мосбиржи имеет шанс завершить неделю в районе 3000 пунктов.

Рубль, в свою очередь, несмотря на сохранение цен на нефть выше $40, может продолжить демонстрировать склонность к умеренному ослаблению, в том числе на фоне сезонного ослабления счета текущих операций и отложенного спроса на валюту в свете восстановления авиасообщения РФ с рядом стран, считает Александр Бахтин. Однако, по мнению экспертов "Финам", уровни 75-76 рублей за доллар и 88-89 рублей за евро могут стать локальными пределами ослабления российской валюты. По оценкам "БКС Премьер", курс рубля к доллару на этой неделе может формироваться в пределах 73,2-75 рублей.