Минфин Кипра намерен провести последний раунд налоговых переговоров с РФ 10-11 августа

НИКОСИЯ, 3 августа. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Минфин Кипра рассчитывает провести последний раунд переговоров по российско-кипрскому соглашению об условиях ухода от двойного налогообложения 10 и 11 августа. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Министерства финансов Республики Кипр Андри Кунну.

"Что касается сегодняшней публикации в прессе о намерении российских властей в одностороннем порядке прекратить действие соглашения об избежании двойного налогообложения, министерство финансов заявляет, что последний раунд переговоров запланирован на 10 и 11 числа этого месяца. Делегацию Кипра возглавит министр финансов Константинос Петридис", - сказал он.

Ранее Минфин РФ сообщил, что Россия с 3 августа запускает денонсацию соглашения о двойном налогообложении с Кипром.