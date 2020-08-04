Счетная палата предложила кабмину пересмотреть нормативы затрат на содержание автотрасс

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Счетная палата (СП) предложила правительству РФ пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автодорог федерального значения, говорится в сообщении СП по итогам проверки использования бюджетных средств на содержание дорог за два прошедших года.

"Проверка показала, что в среднем на содержание 1 км дорожной сети федерального значения в 2019 году приходилось 2,2 млн рублей. В то время как на содержание региональных дорог почти в 8 раз меньше - 288 тыс. рублей на 1 км. В целом на трассы регионального или межмуниципального значения в среднем направлялось 29,6% от нормативной потребности", - отмечается в распространенном сообщении.

По словам аудитора СП Валерия Богомолова, которого цитируют в сообщении, сложившаяся ситуация негативно сказывается на транспортно-эксплуатационном состоянии региональной дорожной сети.

Счетная палата также предложила Минтрансу совместно с Росавтодором нормативно закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств на содержание автодорог. Во время проверки выяснилось, что сейчас такого законодательного закрепления критериев нет, равно как и отсутствует механизм, по которому Росавтодор распределяет бюджетные средства на содержание автодорог по своим подведомственным учреждениям. Закон устанавливает лишь общий денежный норматив, который применяется при формировании федерального бюджета. В результате в разных регионах объем доведенных средств сильно отличается от норматива.

"В 2019 году наименьший объем бюджетных ассигнований по сравнению с нормативной потребностью из проверенных учреждений доведен до ФКУ Упрдор "Забайкалье" - 51%, наибольший - до ФКУ Упрдор "Прикамье" (91%)", - привел примеры Богомолов.

По данным Счетной палаты, Росавтодор при расчете бюджетных средств учитывал протяженность участков дорог, которые или фактически отсутствовали, или не эксплуатировались, или их категории не соответствовали требованиям правил классификации автодорог.