Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на положительных данных технологических компаний

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов в понедельник выросли. Согласно информации, размещенной на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 236,08 пункта (0,89%), до отметки 26 664,40. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 23,49 пункта (0,72%), до отметки 3 294,61. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 157,52 пункта (1,47%), до 10 902,80.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 0,56%, до $40,78 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,26%, до $1 991,40 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, локомотивом в ходе сессии стали акции Apple, выросшие на 2,46%, до $435,48 за акцию, и Microsoft, поднявшиеся на 5,6% до $217 за акцию. "В последние недели инвесторы делали ставку на акции технологических компаний, которые укрепили свои позиции за счет роста заказов на технику, пригодную для работы в удаленном режиме, - отметила газета. - Хорошие финансовые результаты технологических компаний в условиях, когда традиционным отраслям, таким, как воздушный транспорт, розничная торговля и промышленное производство, нанесен большой урон в результате пандемии коронавируса, привели к тому, что пропасть между крупными технологическими компаниями и всеми остальными еще больше расширилась".

"Мы ожидаем, что на рынке сохранится волатильность, по крайней мере до тех пор, пока не будет найдено какое-то решение проблем с вирусом", - привела The Wall Street Journal мнение руководителя департамента стратегии компании Allianz Investment Management Чарли Рипли.