Почти половина российских страховщиков позволяет урегулировать страховой случай онлайн

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Почти половина страховых компаний РФ позволяет своим клиентам полностью урегулировать страховой случай через дистанционные сервисы без посещения офиса компании, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА".

"Компании стремятся перевести в онлайн весь цикл работы с клиентом, начиная продажами и заканчивая урегулированием страхового случая, ведь это дает значительное конкурентное преимущество. Почти половина опрошенных позволяет своим клиентам полностью урегулировать страховой случай через дистанционные сервисы без посещения офиса компании", - говорится в распространенном материале.

По данным, полученным в результате опроса участников страхового рынка, проведенный агентством "Эксперт РА", в 2019 году 58% респондентов предоставляют своим клиентам возможность подать заявку на урегулирование страхового случая через сайт или мобильное приложение против 54% в 2018 году. В опросе приняли участие 54 компании и группы компаний, чья суммарная доля на страховом рынке превышает 90%.

Также 80% респондентов собираются применить новые IТ-продукты или усовершенствовать уже существующие, отмечается в обзоре.

В разбивке по видам страхования автокаско опустился по доле во взносах по электронному страхованию до минимального за всю историю значения - 24,3% за 2019 год. Крупнейшими видами страхования по доле премий за 2019 год также стали страхование имущества физических лиц (20,2%) и страхование выезжающих за рубеж (16,7%). Существенное увеличение доли во взносах за 2019 год отмечается по страхованию жизни, ипотечному и страхованию финансовых рисков. По оценкам агентства, суммарный объем сегмента электронного страхования без учета ОСАГО в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырос на 40%, достигнув 17 млрд рублей.

Агентство прогнозирует в 2020 году продолжения развития электронного страхования. "Электронное страхование ожидает очередной значительный скачок", - отмечается в материале. Также аналитики ожидают сокращения страховых премий, объем премий без учета ОСАГО по итогам 2020 года достигнет 30-35 млрд рублей.