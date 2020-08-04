Президент Словакии утвердила четырехкратное увеличение дефицита госбюджета на 2020 год

ПРАГА, 4 августа. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова подписала закон об изменении параметров государственного бюджета на текущий год, который предусматривает увеличение более чем в четыре раза бюджетного дефицита. Об этом сообщило в понедельник вечером Словацкое радио.

Дефицит словацкого бюджета возрос с запланированных республиканскими властями в конце 2019 года €2,77 млрд до €11,95 млрд. На изменении бюджетных параметров настояло правительство республики, аргументируя это негативными последствиями пандемии коронавируса для национальной экономики, остро нуждающейся в государственной финансовой поддержке.

Инициатива кабмина по увеличению бюджетного дефицита получила поддержку Национального совета (парламента) Словакии, депутаты которого в середине июля приняли соответствующий закон. После подписания президентом документ вступил в силу.