Исследование: обеспеченные россияне в пандемию больше тратят на благотворительность

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Обеспеченные россияне в период пандемии стали активнее инвестировать и больше тратить на благотворительность. Об этом говорится в исследовании Sberbank Private Banking, занимающегося обслуживанием частных клиентов с активами от 100 млн руб., с которым ознакомился ТАСС.

Так, по сравнению с первым полугодием 2019 года, клиенты Sberbank Private Banking увеличили расходы на благотворительность с 0,2% до 0,5% в общем объеме. В среднем, расходы одного такого клиента на благотворительность более чем в 612 раз превысили аналогичные затраты клиента из массового сегмента.

Отмечается, что максимальный рост благотворительных расходов пришелся на май, когда по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, такие расходы выросли в 5 раз. "Клиенты активно участвовали в сборе средств для фондов по борьбе с COVID-19. В то же время, расходы на одежду, отдых и развлечения клиенты Sberbank Private Banking снизили на 30-40%", - добавили в подразделении Сбербанка.

"Тренд на ответственное потребление, заботу об окружающей среде и других людях клиентов Sberbank Private Banking становится очевидным. Об этом, в частности, говорит рост доли благотворительных расходов в общем чеке. Вопросы экологической и социальной ответственности людей и компаний выходят на первый план. Сбербанк всецело поддерживает такой подход и уже предоставляет соответствующие инструменты для инвестиций", - прокомментировал ситуацию первый зампред Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Инвестиции во время пандемии

По данным компании, пик инвестиционной активности клиентов Sberbank Private Banking пришелся на апрель, когда рынки начали восстанавливаться после резкого снижения в марте. В сравнении с апрелем 2019-го количество сделок с ценными бумагами выросло более чем вдвое, а их объем увеличился на 83%.

Кроме того, такие клиенты повысили интерес к риску. Так, доля акций в портфелях выросла с 33% до 36%, а доля облигаций - снизилась на 8%. В свою очередь, объем инвестиций в ценные бумаги компаний в сфере здравоохранения (фармацевтические концерны, производители медицинской техники, товаров и услуг для здоровья) выросли в четыре раза. Доля акций телекоммуникационных компаний и компаний в сфере высоких технологий в портфелях была увеличена на 48% и 40% соответственно.

При этом, большая часть портфеля была сохранена в ценных бумагах компаний финансового, сырьевого и электроэнергетического секторов. При этом доля последних заметно уменьшилась, что обусловлено как продажей, так и снижением стоимости самих бумаг.