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Роспотребнадзор рекомендует проверить неожиданную СМС о переводе денег, позвонив в банк

В ведомстве отметили, что нельзя сообщать никому логины и пароли от банковских приложений, коды из СМС и данные карт

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор разработал памятку с описанием самых частых случаев мошенничества, а также схем и методов обмана, использующихся из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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Прежде всего в рекомендациях говорится о том, что при получении СМС о банковском переводе, которого человек не совершал, не следует самостоятельно возвращать деньги. Вместо этого необходимо позвонить в банк по официальному номеру, который указан на карточке. Также нельзя сообщать никому логины и пароли от банковских приложений, коды из СМС и данные карт.

"Не совершайте никаких операций с картой или счетом, если вам диктуют действия по телефону или в чате, прервите разговор и сами перезвоните в банк по официальному номеру и уточните информацию. Будьте крайне внимательны и осторожны при переходе по ссылкам и при звонке по номеру телефона, указанным в получаемых от банка сообщениях; убедитесь, что отправитель - именно ваш банк", - говорится в памятке.

Если же друг или родственник просит срочно перевести деньги, особенно другому человеку, следует задать несколько личных вопросов, чтобы убедиться в том, что это не мошенник. Лучше всего перезвонить ему по его номеру, рекомендуют в Роспотребнадзоре. Также не стоит соглашаться на сомнительные предложения заработать деньги, принять участие в проекте с обязательным первоначальным взносом или быстрым авансом за еще не сделанную работу.

"Проверяйте информацию о благотворительных акциях на официальных страницах известных вам благотворительных организаций. Проверяйте на официальных сайтах государственных органов информацию о мерах поддержки - например, в разделе на сайте Роспотребнадзора. Помните: работники банка никогда не запрашивают коды безопасности, логины и пароли от банковских приложений, коды из СМС", - подчеркнули в ведомстве.

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