В США авиарегулятор предписал доработать программное обеспечение самолетов Boeing 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США предписало внести ряд изменений в программное обеспечение и иные системы самолетов Boeing 737 MAX. Доклад данного регулирующего органа опубликован в понедельник на его официальном сайте.

Как отмечается в документе, специалисты ФАУ "предварительно установили, что предлагаемые Boeing изменения дизайна 737 MAX, процедур работы экипажа и технического обслуживания эффективно снижают касающиеся самолета угрозы безопасности". Регулятор, в частности, предписывает добавить еще один датчик в систему улучшения характеристик маневренности. В случае противоречивых показаний приборов система должна отключаться. Предполагается, что соответствующее программное обеспечение будет доработано.

Кроме того, как отмечает ФАУ, пилоты должны получать больше предупреждений во время полета. Внести изменения следует и в электропроводку лайнера. Авиарегулятор дает 45 дней на то, чтобы все заинтересованные стороны представили комментарии относительно этих и иных доработок Boeing 737 MAX.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, представленные ФАУ предписания означают, что эксплуатацию Boeing 737 MAX могут возобновить в конце текущего года. Издание констатирует, что некоторые из доработок, о которых идет речь в докладе, обсуждали еще до марта 2019 года.