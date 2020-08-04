Трамп подписал указ об ограничении найма иностранных работников по федеральным контрактам

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал исполнительный указ, ограничивающий для федерального правительства и подведомственных организаций возможность найма иностранных работников. Текст документа распространила пресс-служба Белого дома.

Новые нормы касаются, в частности, рабочих виз категории H1-B для высококвалифицированных иностранных специалистов. Указ требует от американских правительственных ведомств и различных подрядчиков, работающих по федеральному контракту, отдавать при найме сотрудников приоритет гражданам и резидентам США, а также обладателям вида на постоянное жительство (грин-карты) и только в случае отсутствия подходящих кандидатур нанимать иностранцев. Они также должны будут провести внутреннюю проверку, чтобы определить, соответствует ли их нынешняя политика таким правилам.

"Действия президента Трампа помогут бороться со злоупотреблением со стороны работодателей программой виз категории H-1B, которая задумывалась вовсе не для того, чтобы замещать квалифицированных американских работников дешевой рабочей силой из-за рубежа", - говорится в пояснительном документе.

Ранее Трамп заявил журналистам в Белом доме, что администрация США завершает разработку новых норм, касающихся рабочих виз типа H1-B. В свою очередь агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации отмечало, что в ближайшие несколько недель будет объявлено и о других изменениях в программе виз H1-B.

Это уже не первый шаг администрации Трампа в миграционной сфере с начала пандемии нового коронавируса. В конце июня президент США подписал распоряжение о приостановке выдачи ряда категорий виз до конца 2020 года. В частности, речь шла о рабочих визах H1-B, H-4, H-2B, L и большинстве виз категории J. Как отметила тогда пресс-служба Белого дома, на такой шаг администрация США пошла, "чтобы американские рабочие первыми получили преференции по мере восстановления от экономических последствий коронавируса".

В последние несколько лет вашингтонская администрация пыталась ужесточить программу выдачи виз H-1B, из-за чего уровень одобрения заявок снизился. Данная программа позволяет американским работодателям на временной основе нанимать иностранных работников. Технологическая индустрия рассчитывала на визы H-1B для найма заграничных специалистов с глубокими знаниями в своей сфере, особенно в научной и технической областях. Критики такого подхода утверждали, что некоторые компании злоупотребляли программой с целью увольнения американцев.