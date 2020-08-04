Клишас: регионам может потребоваться допфинансирование в случае второй волны коронавируса

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Дополнительная финансовая поддержка для регионов в случае второй волны коронавирусной инфекции должна учитываться при рассмотрении федерального бюджета. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в интервью "Парламентской газете", опубликованном во вторник.

"Абсолютно правильно и четко было сказано, и это была позиция президента: ограничительные меры, какие-то конкретные действия властей во многом должны находиться в компетенции региональных властей. Основная нагрузка легла на регионы. И у региональных властей должно быть достаточно полномочий для того, чтобы адекватно и оперативно реагировать на подобного рода ситуации. Поэтому при рассмотрении бюджета осенью нам нужно посмотреть, не потребуется ли регионам в связи с этим какая-то дополнительная финансовая поддержка. Потому что мы не можем полностью исключить повторение таких ситуаций в будущем", - сказал сенатор.

Клишас подчеркнул необходимость расширения законов. "Да, нам предстоит править законодательство. Мы уже делаем это. Появилось понятие самоизоляции, определенные виды ответственности, например за распространение опасных инфекций", - добавил он.

Кроме того, сенатор отметил важность социального блока поправок к Конституции РФ, среди них доступность здравоохранения, индексация пенсий. По словам Клишаса, федеральному правительству необходимо иметь ресурсы для реализации принятых изменений, как и регионам.

О голосовании

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.

О полномочиях региональных властей

2 апреля 2020 года президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам в связи с эпидемией коронавируса сообщил, что главам субъектов РФ будут предоставлены дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусом. По словам президента, именно руководители регионов должны решать, в каком объеме вводить ограничительные карантинные меры, исходя из ситуации на своей территории.