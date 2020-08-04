РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности". На эти данные обратило внимание во вторник издание РБК .

Уточняется, что доля детей, проживающих за чертой бедности снизилась по сравнению с 2017 годом с 26% до 22,9%. Согласно информации, приведенной в бюллетене, всплеск детской бедности наблюдался в 2015 году, тогда показатель вырос с 20,7% до 27,4%. В последующие годы отмечалось снижение этого показателя.

Наиболее высокий уровень бедности среди детей пришелся на многодетные семьи и составил 49,4% (против 52,2% в 2017 году), а также на молодые семьи - 34,3% (39% в 2017 году). 40,6% пришлось на малоимущие семьи, проживающие в сельских населенных пунктах, в 2017 году эта цифра составляла 44,9%.

Всего, по данным Росстата, за чертой бедности в 2018 году проживало 18,4 млн человек (12,6%).

Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах проводится органами Росстата во всех субъектах РФ по выборочному методу и строится на принципах добровольного участия домохозяйств. Выборка охватывает все частные домохозяйства, проживающие в России, за исключением коллективных домохозяйств (более 60 тыс.). Измерение уровня бедности осуществляется на основе сопоставления статистического показателя, выбранного для оценки материальной обеспеченности населения, с чертой бедности. В качестве черты или границы бедности в России используется величина прожиточного минимума. В 2018 году величина прожиточного минимума на душу населения в целом по России составила 10 287 рублей.