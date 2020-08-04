{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новосибирский арбитражный суд признал футбольный клуб "Сибирь" банкротом

У клуба есть просроченная задолженность в размере 24,69 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 4 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области признал футбольный клуб "Сибирь" банкротом и ввел процедуру конкурсного производства, сообщил ТАСС во вторник конкурсный управляющий Сергей Лебедев.

"Ввели конкурсное производство на шесть месяцев - до 4 февраля 2021 года. Это было ожидаемо, так как все коэффициенты отрицательные, финансирование прекратилось", - сказал Лебедев. Уточнить, какие именно активы продадут на торгах, управляющий затруднился.

Ранее в Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление кредитора ОАО "Стадион "Спартак" о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Футбольный клуб Сибирь" в связи с наличием просроченной задолженности в размере 24,69 млн рублей.

Генеральный директор "Сибири" Константин Кричевский ранее сообщал ТАСС, что руководство клуба получило заявление и ведет переговоры со стадионом. Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявлял ТАСС, что власти не уполномочены выплачивать долговые обязательства клуба из бюджета Новосибирской области.

Ранее у руководства стадиона неоднократно возникали претензии к "Сибири", которая пользовалась площадями "Спартака" и проводила на нем домашние игры. Арена находится в плохом техническом состоянии, а провести ремонт нельзя из-за недостатка средств, которых "Спартак" не получает от футбольного клуба. Несколько раз стадион даже опечатывал помещения из-за долгов "Сибири", однако вопрос удавалось урегулировать.

ФК "Сибирь" был основан в 1934 году. По итогам сезона-2018/19 "Сибирь" заняла 18-е место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вылетела в Олимп - Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). После этого власти региона приняли решение учредить некоммерческую организацию "Футбольный клуб "Новосибирск", в которую перешло большинство сотрудников "Сибири", учредителем нового клуба стала Новосибирская область в лице Министерства физической культуры и спорта региона. "Сибирь" же прекратила свое существование.

Теги
РоссияНовосибирская область
Институт экономики роста осенью представит кабмину новую стратегию несырьевого роста РФ
Дорожная карта акцентирует внимание на развитии конкретных секторов экономики России с учетом новых факторов, в том числе связанных с пандемией коронавируса
Читать полностью