Новосибирский арбитражный суд признал футбольный клуб "Сибирь" банкротом

НОВОСИБИРСК, 4 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области признал футбольный клуб "Сибирь" банкротом и ввел процедуру конкурсного производства, сообщил ТАСС во вторник конкурсный управляющий Сергей Лебедев.

"Ввели конкурсное производство на шесть месяцев - до 4 февраля 2021 года. Это было ожидаемо, так как все коэффициенты отрицательные, финансирование прекратилось", - сказал Лебедев. Уточнить, какие именно активы продадут на торгах, управляющий затруднился.

Ранее в Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление кредитора ОАО "Стадион "Спартак" о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Футбольный клуб Сибирь" в связи с наличием просроченной задолженности в размере 24,69 млн рублей.

Генеральный директор "Сибири" Константин Кричевский ранее сообщал ТАСС, что руководство клуба получило заявление и ведет переговоры со стадионом. Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявлял ТАСС, что власти не уполномочены выплачивать долговые обязательства клуба из бюджета Новосибирской области.

Ранее у руководства стадиона неоднократно возникали претензии к "Сибири", которая пользовалась площадями "Спартака" и проводила на нем домашние игры. Арена находится в плохом техническом состоянии, а провести ремонт нельзя из-за недостатка средств, которых "Спартак" не получает от футбольного клуба. Несколько раз стадион даже опечатывал помещения из-за долгов "Сибири", однако вопрос удавалось урегулировать.

ФК "Сибирь" был основан в 1934 году. По итогам сезона-2018/19 "Сибирь" заняла 18-е место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вылетела в Олимп - Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). После этого власти региона приняли решение учредить некоммерческую организацию "Футбольный клуб "Новосибирск", в которую перешло большинство сотрудников "Сибири", учредителем нового клуба стала Новосибирская область в лице Министерства физической культуры и спорта региона. "Сибирь" же прекратила свое существование.