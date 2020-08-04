Организаторы Столыпин-форума ожидают свыше 50 тыс. участников и зрителей из 20 стран

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Организаторы Третьего Столыпин-форума "Иммунная система мировой экономики", который пройдет 3-4 сентября в Москве, ожидают не менее 50 тыс. участников и зрителей как минимум из 20 стран. Об этом сообщила во вторник ТАСС директор Института экономики роста им. Столыпина, руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович.

"Мероприятие пройдет на площадке МГИМО в формате open air и соберет представителей крупнейших бизнес-объединений, экспертных центров, предпринимателей, журналистов. За два дня мы ожидаем до 1 тыс. гостей. Также предполагается интерактивное вовлечение не менее 3 тыс. российских и зарубежных экспертов с возможностью участия в диалогах с другими спикерами и модераторами. Онлайн-трансляции, по нашей оценке, должны собрать не менее 50 тыс. зрителей", - сказала она.

По итогам форума все материалы будут доступны в сети интернет, поэтому, "по сути, это будет миллионная аудитория, которую позволяет охватить новый формат проведения Столыпин-форума", добавила Алехнович.

Организаторы планируют, что спикерами и участниками станут представители не менее 20 стран, в том числе Германии, Великобритании, Франции, Венгрии, Чехии, Испании, Италии, Китая, Нидерландов, Финляндии, Южной Кореи и Японии.

Главной темой форума станет экономическое укрепление "иммунитета" стран. "Большинство стран сейчас начали разработку и реализацию программ по возобновлению экономического роста в разрезе отраслей и секторов. И мы рассчитываем, что проведение Столыпин-форума подтолкнет и российских экономистов, представителей органов власти к дискуссии о разработке предметной программы по возобновлению устойчивого экономического роста на базе конкретных отраслей экономики. Мы называем это "дорожная карта несырьевого сектора экономики", - отметила Алехнович.

Столыпин-форум - это международная экспертная площадка, которая объединяет российских и зарубежных экспертов, руководителей и экс руководителей органов государственной власти и институтов развития, представителей бизнес-сообщества и средств массовой информации. Первый форум прошел в 2018 году. Организатором мероприятия выступает Институт экономики роста им. Столыпина, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей и МГИМО МИД России. Форум пройдет при поддержке правительства Москвы, ПАО "Сбербанк" и госкорпорации Ростех.