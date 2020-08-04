Институт экономики роста осенью представит кабмину новую стратегию несырьевого роста РФ

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Специалисты Института экономики роста им. Столыпина планируют в сентябре представить правительству РФ актуализированную дорожную карту устойчивого роста несырьевого сектора экономики. Об этом сообщила во вторник ТАСС директор института, руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович.

"Мы рассчитываем, что уже в сентябре свой взгляд представим правительству. Как некий концепт предложим дорожную карту устойчивого роста несырьевого сектора экономики, которая фактически будет доработана во второй половине сентября", - сказала она.

По ее словам, эта дорожная карта акцентирует внимание на развитии конкретных секторов и отраслей экономики России. Сейчас она актуализируется с учетом новых внешних и внутренних факторов, в том числе связанных с пандемией коронавируса.

По поручению президента РФ Владимира Путина межведомственная рабочая группа в 2019 году подготовила дорожную карту устойчивого роста несырьевого сектора экономики России. Экспертное сопровождение осуществлял Институт экономики роста им. Столыпина. Документ был представлен Путину в рамках ежегодного доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который является председателем набсовета института. По поручению президента РФ от 22 мая 2019 года работа над дорожной картой была продолжена.