Аэропорт в Хайкоу довел число выполняемых ежедневных рейсов до 90% от прошлогоднего уровня

ХАЙКОУ /Китай/, 4 августа. /ТАСС/. Число ежедневно выполняемых внутренних рейсов через международный аэропорт Мэйлань в южной китайской провинции Хайнань практически полностью достигло того уровня, который был в прошлом году до пандемии. Об этом пишет газета "Хайнань жибао" со ссылкой на администрацию воздушной гавани.

Согласно официальным данным, в последние дни общее число выполняемых через этот аэропорт внутренних рейсов находится на уровне порядка 370 в день. Этот показатель составляет 91% от того, что был до пандемии и значительного снижения объемов воздушных перевозок внутри страны. Что касается пассажиропотока, то в настоящее время аэропорт ежедневно обслуживает порядка 50 тыс. человек - 85% от среднего показателя за 2019 год. 26 июля, пишет издание, впервые с начала эпидемии пассажиропоток был зафиксирован на уровне 54 тыс. человек.

Быстрое восстановление пассажирского авиасообщения до прежнего уровня, пишет газета, связано с целым рядом факторов, в числе которых повышение квоты для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли острова, а также снятие запрета на групповые туристические поездки. К настоящему времени уже восстановлены перелеты из Хайкоу в Шанхай, Хэфэй, Шеньян, Харбин, Чунцин, Ханчжоу и Сямэнь. В августе, по данным издания, список направлений пополнят также Гуанчжоу, Шицзячжуан, Циндао и Нанкин.

В ближайшее время, рассчитывают в администрации аэропорта, ежедневное число рейсов будет доведено до 400, а пассажиропоток достигнет отметки в 60 тыс. человек.