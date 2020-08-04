Строительство первых корпусов началось в "Промтехнопарке" в Пермском крае

ПЕРМЬ, 4 августа. /ТАСС/. Строительство административного здания и первого производственного корпуса началось для резидентов нового индустриального парка "Промтехнопарк", который должен открыться в конце 2020 года в границах зоны территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) - городе Нытва Пермского края. Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-секретарь парка Наталья Першина.

"На территории возводится административное здание и приступили к строительству первого производственного корпуса для резидентов на 1,5 тыс. кв. м. Управляющая компания разработала и спроектировала генеральный план размещения инфраструктуры индустриального парка", - сообщила она.

Согласно плану, на территории парка должны разместиться несколько стандартизированных производственно-складских зданий (модулей), въездная группа, гостевая парковка, в том числе для большегрузного транспорта, зоны рекреации, площадка для размещения погрузчиков, снегоуборочных машин и прочих, общие инженерные объекты и офисы управляющей компании. "Также спроектированы и утверждены стандартные корпуса, за счет чего можно возвести производственное помещение за три месяца. Разработка основана на анализе российского и зарубежного опыта создания подобных объектов. Площадь корпусов варьируется от 750 до 3 тыс. кв. м, высота потолков промышленных объектов также на выбор: от 6 до 12 м - в зависимости от потребности резидента", - добавила Першина.

Для каждого корпуса предусмотрена комплексная инфраструктура: инженерные коммуникации, подъездные пути, парковки, места для погрузочно-разгрузочных работ, объекты озеленения и иные элементы благоустройства. В пристроенной части административно-бытового назначения построят технические помещения: индивидуальный тепловой пункт (ИТП), электрощитовая, бытовые комнаты, административное и офисное помещение свободной планировки. При этом, резиденты технопарка при желании и в зависимости от потребностей производства, могут индивидуально спроектировать свое помещение.

Кроме того, пермское отделение Сбербанка и "Промтехнопарк" заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируют совместно проводить региональные и всероссийские мероприятия, для резидентов банк намерен разработать предложение по кредиту для строительства стандартных производственных корпусов, проводить консультации и многое другое.

В общей сложности на территории индустриального парка разместится около 30 резидентов промышленного, логистического и инновационного профиля, будет создано около 800 рабочих мест. Компании смогут запустить производство на площадке в IV квартале 2020 года, они получат льготы ТОСЭР. Первым резидентом стала компания "НПП-Техэко", которая занимается чистой переработкой отходов нефтепромышленности. Интерес к размещению проявил один из ведущих международных производителей строительных материалов и систем - корпорация "Технониколь".