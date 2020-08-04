ЯКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Реконструкцию аэропорта Якутск планируют завершить в 2023 году, пандемия коронавируса на график работ не повлияла, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии.

"Завершение работ запланировано на 2023 год. Пандемия не повлияла на ход реконструкции взлетно-посадочной полосы, работы ведутся согласно утвержденному графику", - сказали в пресс-службе.

На реконструкцию ВПП (III очередь) в 2019-2022 годах предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 4,2 млрд рублей по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы началась в 2018 году. Первый этап работ охватил ремонт участка длиной 970 м. Тогда же были начаты работы по ремонту двух рулежных дорожек, которые были завершены в 2019 году. Также в 2019 году закончено строительство стоянки для обработки воздушных судов (ВС) противообледенительной жидкостью, проведены работы по водоотведению и засыпке прилежащих к летному полю водоемов. Ожидается, что этап реконструкции в 2021 году станет самым трудоемким. В это время для посадки самолетов будет использоваться участок полосы длиной 1 650 м. В соответствии с утвержденным проектом, работы проведут без прекращения полетов судов в условиях действующего аэропорта.

Аэропорт Якутск - крупнейший международный аэропорт, расположенный на вечной мерзлоте. Он является полигоном для испытаний новой авиационной техники в условиях низких температур и используется в качестве запасного аэродрома для технической посадки (дозаправки, технического обслуживания) на кроссполярных, трансполярных и транссибирских международных воздушных трассах.