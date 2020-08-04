Убытки Crocus Group за время пандемии составили 3,5-4 млрд рублей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Компания Crocus Group за период пандемии коронавируса понесла убытки в размере от 3,5 до 4 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Crocus Group Араз Агаларов.

"От 3,5 до 4 млрд рублей", - сказал Агаларов в ответ на вопрос о сумме убытков компании в период пандемии.

По его словам, пандемия коронавируса и вызванные ею ограничения коснулись всех проектов в портфеле компании, включая строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). "Мы используем вахтовый метод: водители самосвалов, механизаторы, те, кто работает на грейдерах, на асфальтовых катках, приезжают к нам из Твери, из Воронежа, из других городов. А тут в разгар вируса смена не приехала, они были убеждены, что должны сидеть дома и получать зарплату. Это нам сильно подпортило ситуацию", - отметил Агаларов.

При этом глава Crocus Group добавил, что компания не проводила сокращений сотрудников. Те из них, кто выходил на работу в период действовавших ограничений, получали полную заработную плану. Работникам, которые из-за возраста или хронических заболеваний остались дома, Crocus Group выплачивала 70% заработной платы, добавил Агаларов.

Сrocus Group - одна крупнейших девелоперских компаний России. Компания основана в 1989 году. Общая площадь реализованных проектов девелопера превышает 4 млн кв. м, среди них - московские торгово-развлекательные комплексы Vegas, сеть гипермаркетов "Твой дом", торговый комплекс "Крокус Сити Молл", станция московского метро "Мякинино". Также компания выступает подрядчиком строительных работ по достройке домов обанкротившейся компании Urban Group в Московской области.