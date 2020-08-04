Число обращений бизнеса на горячую линию "Деловой России" в июле сократилось на четверть

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Число обращений на горячую линию "Дежурный по стране" российского объединения несырьевого бизнеса "Деловая Россия" за последний месяц снизилось более чем на четверть - с 90-100 до 65 в день. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе "Деловой России" со ссылкой на вице-президента организации Нонну Каграманян.

"В июле количество обращений продолжило уменьшаться и составляло в среднем около 65 обращений в день против 90-100 в июне", - говорится в сообщении.

Каграманян связывает снижение обращений как с ослаблением ограничений, которое позволило предпринимателям сосредоточиться на восстановлении позиций своего бизнеса, так и с "низким" летним сезоном. В то же время, по ее словам, говорить о значительном улучшении положения бизнеса пока рано.

"Говорить о том, что теперь все гладко, нельзя, коронавирус и ограничительные меры нанесли большой удар по частному бизнесу. Мы надеемся на то, что реализация общенационального плана восстановления экономики поможет предпринимателям оправиться от этого удара", - отметила она.

Всего с марта на горячую линию поступило более 14 тысяч обращений от предпринимателей со всей России. При этом динамика числа обращений за эти месяцы менялась - в июне их количество составляло порядка 90-100 в день, в апреле и мае доходило до 130-140 в день, а марте организация получала порядка 100 обращений в день.