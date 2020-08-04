Руководство ОЭЗ "Титановая долина" приняло отставку обвиняемого в коррупции гендиректора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Совет директоров особой экономической зоны "Титановая долина" в Свердловской области принял отставку генерального директора Артемия Кызласова, который находится под домашним арестом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.
"Накануне генеральным директором ОАО ОЭЗ "Титановая долина" Артемием Кызласовым в адрес высшего органа управления акционерным обществом было подано заявление об уходе с занимаемого поста по собственному желанию. 3 августа в заочной форме был проведен совет директоров особой экономической зоны, на котором отставка Артемия Кызласова была принята", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что временно исполняющим обязанности генерального директора ОЭЗ "Титановая долина" остается Андрей Антипов.
Вечером 17 февраля, по данным следствия, гендиректор "Титановой долины" принял от представителя подрядной организации часть взятки, после чего его и посредника, экс-заминистра экономики региона Михаила Шилиманова задержали сотрудники УФСБ РФ по Свердловской области. Кызласов и Шилиманов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Позднее суд освободил обоих под залог, однако это решение было обжаловано и оба фигуранта были отправлены под домашний арест. На заседании по обжалованию представитель следствия сообщил, что Кызласову и Шилиманову будет предъявлено новое обвинение.
"Титановая долина" - одна из десяти особых экономических зон промышленно-производственного типа в России, является единственной на Урале и в Сибири.