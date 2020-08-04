Руководство ОЭЗ "Титановая долина" приняло отставку обвиняемого в коррупции гендиректора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Совет директоров особой экономической зоны "Титановая долина" в Свердловской области принял отставку генерального директора Артемия Кызласова, который находится под домашним арестом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Накануне генеральным директором ОАО ОЭЗ "Титановая долина" Артемием Кызласовым в адрес высшего органа управления акционерным обществом было подано заявление об уходе с занимаемого поста по собственному желанию. 3 августа в заочной форме был проведен совет директоров особой экономической зоны, на котором отставка Артемия Кызласова была принята", - говорится в сообщении.