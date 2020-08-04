Господдержка авиакомпаний Якутии составила почти 1,3 млрд рублей

ЯКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Власти Якутии выделили на поддержку региональных авиакомпаний в виде кредитов и прямой помощи почти 1,3 млрд рублей, сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил проанализировать эффективность поддержки авиаперевозчиков Дальнего Востока и Арктики и предложить дополнительные меры помощи для обеспечения бесперебойной работы авиакомпаний.

"Что касается республиканских мер поддержки, то авиакомпании "Якутия" выданы кредиты на сумму 370,6 и 500 млн рублей и заем на 120 млн рублей. Предприятию "Полярные авиалинии" предусмотрена государственная гарантия в размере 100 млн рублей, реструктурированы ранее выданные бюджетные кредиты на 200 млн рублей", - говорится в сообщении.

В региональном Минтрансе ТАСС уточнили, что речь идет о выделении поддержки из средств республиканского бюджета.

По данным Минтранса Якутии, за первое полугодие этого года произошло снижение плановых показателей региональных авиакомпаний. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот снизился на 53%, на 33% перевезено меньше грузов и почты.

Авиакомпания "Якутия" на 100% принадлежит правительству республики. Она создана в 2002 году на базе "СахаАвиа" и "Якутских авиалиний". Головной офис располагается в Якутске. Компания выполняет рейсы по РФ, СНГ и странам Азии. "Полярные авиалинии" находятся в собственности Якутии, осуществляют, по данным компании, около 40% внутрирегиональных перевозок, ежегодно перевозя свыше 120 тыс. пассажиров и более 2 тыс. т грузов.