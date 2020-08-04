Начинающие фермеры Чукотки могут получить до 6 млн рублей на развитие своего дела

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Конкурсный отбор для предоставления грантов на реализацию проектов "Агростартап", победители которого смогут получить до 6 млн рублей из окружного бюджета на развитие своего дела, начался на Чукотке, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

Вся территория Чукотки находится в зоне вечной мерзлоты и считается непригодной для земледелия, поэтому в округе овощи выращивают в защищенном грунте - современных тепличных комплексах. В торговых сетях полуострова можно приобрести огурцы, помидоры, зелень и кабачки от местных сельхозтоваропроизводителей.

"Претендовать на грантовую поддержку могут как крестьянско-фермерские хозяйства, зарегистрированные в этом году на территории Чукотки, так и жители, планирующие производить сельхозпродукцию в регионе. Максимальный размер гранта по направлению животноводство - 6 млн рублей, в растениеводстве - 4 млн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что победители конкурса смогут направить средства на приобретение земельных участков, разработку проектной документации, покупку или строительство, ремонт производственных помещений и подключение их к инженерным сетям, приобретение животных, кроме свиней и птицы. Также начинающие фермеры смогут приобрести сельскохозяйственную технику, купить снегоходы, если хозяйство осуществляет деятельность по развитию оленеводства. Прием заявок от фермеров продлится до 17 августа.

Впервые конкурс грантов для начинающих сельхозпроизводителей проводился в прошлом году. Общая сумма выделенных грантов составила 8,5 млн рублей. Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время посещения Бурятии отметил, что уровень продовольственной безопасности необходимо повышать на Дальнем Востоке с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания, отметив, что такие проекты должны иметь отдельную финансовую поддержку.